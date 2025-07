Stankovic, Inter e Brugge ancora al tavolo: oscilla la clausola per la recompra! – Sky

Continuano i dialoghi tra Inter e Club Brugge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic. Resta ancora tutto aperto, con le cifre della clausola di recompra che continuano ad oscillare. Ecco i nuovi numeri.

LA FORMULA – Dopo la visita dei dirigenti del Club Brugge nella sede nerazzurra, risalente a un paio di giorni fa, la trattativa con l’Inter per Aleksandar Stankovic appare in una fase di stallo. La formula con cui la società olandese vorrebbe ottenere il giovane centrocampista, figlio d’arte del leggendario nerazzurro Dejan, è ormai chiara. Si parla da giorni, infatti, di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. L’intesa su questo punto sembra essere stata raggiunta, ma una volontà da parte della dirigenza nerazzurra lascia ancora tutto in bilico.

Inter e Club Brugge, trattativa ancora in corso per la calusola di recompra per Aleksandar Stankovic: ecco le nuove cifre

NUMERI – Come aggiorna Manuele Baiocchini, nel corso dello Speciale Calciomercato di Sky Sport, l’Inter ha intenzione di inserire una clausola di recompra all’interno del contratto di Stankovic. La cifra di questo contro-riscatto, però, continua ad oscillare. Dopo i primi numeri monstre (intorno ai 28-29 milioni di euro), che hanno generato anche malcontento tra la tifoseria nerazzurra, nella giornata di ieri la cifra è apparsa più bassa (24-25 milioni). Oggi, sempre secondo il giornalista, si parla di una recompra da 20 milioni di euro. I numeri, quindi, continuano ad oscillare e rendono chiaro il fatto che ancora nulla è definito. Ciò che è sicuro è che le trattative tra il Club Brugge e l’Inter, che proverà a tirare al ribasso, sono ancora in corso.