Stankovic e non solo! Nei discorsi tra Inter e Bruges un altro nome

Aleksandar Stankovic è uno dei nomi di cui Inter e Bruges stanno discutendo in questi giorni. Il serbo potrebbe non essere l’unico secondo Matteo Moretto sul canale Youtube.

LE USCITE – L’Inter si sta focalizzando sulle uscite in queste ore e sta riuscendo nel suo intento. Diversi esuberi lasceranno a breve il club e la dirigenza è a lavoro per garantire introiti alla proprietà americana Oaktree. Sebastiano Esposito verso il Cagliari, Tajon Buchanan in trattativa con il Sassuolo e Kristjan Asllani con il Betis in Spagna. I tre in questione non sono però gli unici, perché ce n’è un altro che non ha nemmeno partecipato al Mondiale per Club.

DUE TRATTATIVE – Ieri nel pomeriggio in viale della Liberazione l’Inter ha incontrato il Bruges. Il club belga si è presentato a Milano perciò non per cedere Jashari, bensì per acquistare Aleksandar Stankovic. La società vorrebbe il centrocampista a titolo definitivo, l’Inter lo vende solo con la recompra. Non è il serbo l’unico nome in ballo tra le due compagini, perché i nerazzurri sarebbero interessati anche a Ordonez. Il giocatore è un difensore classe 2004, piace, ma non c’è stato ancora un approccio. Senza uscite in difesa non ci saranno entrate nel breve termine.