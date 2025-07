Stankovic, il Club Brugge fa sul serio: l’Inter apre! Ma solo in un caso

Il mercato estivo in casa Inter non riguarda solo grandi nomi e colpi in entrata: anche i giovani cresciuti nel vivaio attirano l’attenzione dei club europei. È il caso di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, reduce da una stagione positiva in prestito al Lucerna. Il Club Brugge ha messo gli occhi su di lui e si è mosso con decisione per portarlo in Belgio già nelle prossime settimane.

INTERESSE – Il Club Brugge cerca un rinforzo di prospettiva per il centrocampo in vista della cessione imminente di Ardon Jashari, destinato al Milan. In cima alla lista dei sostituti c’è proprio Aleksandar Stankovic, che ha impressionato per personalità e intelligenza tattica durante il suo anno in Svizzera. Come ribadito anche oggi da Matteo Moretto, l’Inter valuta il cartellino del giovane serbo circa 10 milioni di euro, ma non è disposta a perderne il controllo. La dirigenza nerazzurra è infatti pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Club Brugge, ma solo a una condizione precisa: l’inserimento di una clausola di recompra. L’Inter considera Stankovic un talento su cui poter contare in futuro e non vuole ripetere errori del passato, quando alcuni giovani lasciati partire senza vincoli sono esplosi altrove senza possibilità di ritorno.

L’AFFARE – La formula ideale, per il club di viale della Liberazione, sarebbe una cessione a titolo definitivo con diritto di riacquisto nei prossimi due o tre anni, fissato attorno ai 12–15 milioni di euro. Una soluzione già adottata con successo in passato per altri prospetti come Fabbian o Casadei. Il Club Brugge, consapevole del valore del giocatore, sta valutando positivamente l’ipotesi, anche perché ha fretta di chiudere l’erede di Jashari prima che si scateni la concorrenza. Intanto, Stankovic resta concentrato: il suo futuro è ancora in divenire.

Fonte: Matteo Moretto [Canale YouTube Fabrizio Romano]