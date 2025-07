Stankovic-Club Brugge, dialoghi con l’Inter: movimenti ‘sospetti’ in sede!

L’Inter sembra vicina a piazzare un altro colpo in uscita. Dei movimenti nella sede nerazzurra confermano i dialoghi in corso col Club Burgge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic.

DIALOGO – Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di mercato che vedrebbe Aleksandar Stankovic vicino all’approdo al Club Brugge. Il classe 2005, figlio d’arte e fratello del giovane portiere nerazzurro Filip, è pronto per una nuova esperienza lontano da Milano dopo la stagione in prestito al Lucerna. La società belga è fortemente interessata al centrocampista, che però l’Inter non vuole perdere completamente. Si parla, infatti, della volontà chiara dei nerazzurri di inserire il diritto di recompra nel nuovo contratto di Stankovic col Club Brugge.

Stankovic verso l’uscita? Il Club Brugge al tavolo dell’Inter in sede!

CONFERMA – Di questo, probabilmente, si sta discutendo in queste ore in Viale della Liberazione. Nella sede dell’Inter, infatti, hanno da poco fatto il loro ingresso i dirigenti del Club Brugge, Madou e Rigaux, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della società belga. La presenza dei due nel quartier generale nerazzurro conferma, quindi, l’interesse della squadra delle Fiandre e un concreto dialogo con l’Inter per la trattativa legata al trasferimento del giovane Stankovic.