Stankovic, il Club Brugge accelera per la chiusura! Inter ha una pretesa

Aleksandar Stankovic potrebbe vivere un’altra stagione lontano dall’Inter dopo quella vissuta in Svizzera al Lucerna. Su di lui è infatti molto forte l’interessamento del Club Brugge, con i nerazzurri che pongono una condizione alla cessione.

NEL VIVO – Per Aleksandar Stankovic l’Inter sembra aperta alla cessione, ma a patto che si rispetti una premessa indispensabile per il suo trasferimento. Questo è quanto comunicato dai nerazzurri al Club Brugge, squadra intenzionata a compiere l’accelerata definitiva per l’acquisto del calciatore serbo. I belgi, consapevoli della vasta mole di squadre interessate alle prestazioni del figlio d’arte nerazzurro, vogliono infatti provare a trovare nell’immediato un accordo con l’Inter che possa essere ritenuto adeguato da tutte le parti interessate. Affinché ciò avvenga, però, è necessario che si garantisca ai nerazzurri il soddisfacimento di una pretesa di fondo.

Stankovic, tra il tentativo del Club Brugge e la richiesta dell’Inter

LA STRATEGIA – Come riferito da Matteo Moretto, la condizione imposta dall’Inter al trasferimento di Stankovic al Club Brugge è quella di inserire – nell’accordo tra le società – una clausola che preveda il diritto di recompra da parte dei nerazzurri. Una testimonianza, quest’ultima, della fiducia riposta dalla società meneghina nei confronti del classe 2005. Una convinzione delle sue qualità e del suo valore che, però, non coincide al momento con l’idea secondo cui sia già pronto ad essere protagonista in nerazzurro.