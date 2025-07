Stankovic-Brugge, ci siamo: c’è l’accordo con l’Inter. Fissata la firma sul contratto!

Ormai definita l’operazione tra Inter e Club Brugge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic. A breve la firma sul contratto: ecco quando è prevista.

CHIUSURA – La lunga trattativa tra Inter e Club Brugge per la cessione di Aleksandar Stankovic è finalmente giunta alla fine. Le tempistiche per il raggiungimento di un accordo tra i club sono risultate più lunghe del previsto per un motivo ben preciso: la clausola di recompra fissata all’interno del contratto del giovane centrocampista. Dopo varie cifre proposte, le due società sono arrivate a un accordo che ha fatto scattare la stretta di mano. Stankovic, quindi, potrà iniziare una nuova esperienza all’estero, dopo quella dello scorso anno col Lucerna.

Aleksandar Stankovic, tutto fatto tra Inter e Club Brugge: ora la firma sul contratto

DATA FISSATA – L’avventura in Belgio del figlio d’arte nerazzurro sta per iniziare. Nel corso della giornata odierna, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Mattia Moretto sul proprio profilo X, Aleksandar Stankovic dovrebbe apporre la propria firma sul contratto col Club Brugge. Si attende, dunque, l’ufficialità della cessione dell’Inter, che piazza così un colpo importante in uscita, e il benvenuto della società belga al nuovo giovane calciatore. In Belgio il ragazzo avrà la possibilità di fare esperienza anche sul palcoscenico europeo, potendo disputare la Champions League.