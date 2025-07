Stankovic-Bruges, fase di stallo: l’Inter oltre una cifra non va – SM

Inter e Bruges al lavoro per sbloccare la situazione Aleksandar Stankovic. Tuttavia il particolare della clausola di riacquisto sta frenando l’operazione. Il club nerazzurro ha comunicato le sue intenzioni.

LA SITUAZIONE – Se fino a qualche giorno fa nella testa dei dirigenti del Bruges, dell’Inter e anche del Milan c’era ottimismo sulla buona riuscita di questo triangolo, adesso la situazione sembra essere cambiata. Infatti, Jashari, corteggiato dal Milan, ha iniziato gli allenamenti con il Bruges, che allo stesso tempo non sta trovando il semaforo verde con l’Inter per arrivare a chiudere l’operazione Stankovic. Una settimana fa, infatti, la dirigenza belga si è recata alla sede nerazzurra per andare a trattare con Ausilio e Marotta. Le due parti avevano trovato, difatti, l’accordo economico per il trasferimento del figlio d’arte in Belgio per circa 10 milioni di euro. Il problema è poi emerso sulla clausola di riacquisto da parte dei nerazzurri.

Stankovic al Bruges: frenata. Inter e belgi non concordi sulla clausola di riacquisto

DISTANZA – L’Inter, infatti, stima Stankovic tanto da voler riporre una clausola per poterlo riavere nei prossimi anni. Dal canto suo il Bruges ha tutta l’intenzione di cautelarsi mettendo una cifra comunque importante. I belgi, infatti, rimangono ancorati sui 30 milioni di euro; l’Inter dai 18 iniziali si è spinta, scrive Sport Mediaset, fino a 25. E oltre quella cifra non andrà. Questo particolare non da poco sta bloccando l’affare.