Stankovic in bilico. Da Inter e Brugge dipende anche il futuro del… Milan! – TS

Molto del futuro del Milan passa anche da quello di Aleksandar Stankovic. Il motivo ha a che fare con l’indecisione tra Inter e Club Brugge e con gli incastri di mercato.

IL MOTIVO – Cosa c’entra Aleksandar Stankovic col futuro del Milan? I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli, il centrocampista figlio d’arte della leggenda Dejan non ha intenzione di passare dall’altra sponda del Naviglio milanese. In realtà è il Club Brugge e la trattativa in corso in queste settimane con l’Inter ad avere un peso specifico sul mercato rossonero. Il motivo ha a che fare con Ardon Jashari, il giovane ventiduenne diventato oggetto del desiderio della squadra di Massimiliano Allegri.

Il Milan può dipendere da Stankovic: Inter e Club Brugge ancora al tavolo

GLI INCASTRI – A spiegare nel dettaglio gli incastri di mercato è il quotidiano sportivo TuttoSport nell’edizione odierna. Jashari, corteggiatissimo dal Milan, in questi giorni sta lavorando con la propria squadra, come da programma. L’offerta ricevuta dai rossoneri, da 32,5 milioni di euro più bonus, infatti, è rimasta praticamente bloccata. Il motivo ha a che fare proprio con Stankovic. Prima di lasciar partire il centrocampista, il Club Brugge vuole assicurarsi di avere in rosa un altro calciatore che abbia le sue stesse caratteristiche. Giocatore che è già stato individuato nel profilo del giovane classe 2005 nerazzurro. L’Inter e i belgi, però, sono ancora seduti al tavolo delle trattative. L’operazione non si sblocca per via della clausola di recompra: oscillano all’incirca 5 milioni di euro.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara