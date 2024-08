Stankovic al Venezia, ci siamo! Accordo vicino tra le parti

Filip Stankovic presto sarà un nuovo giocatore del Venezia, così come ribadito anche da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo Twitter. Il portiere di proprietà dell’Inter giocherà in Serie A con il club neo-promosso.



NUOVA ESPERIENZA – Dopo la mancata possibilità di un ritorno alla Sampdoria, che ha scelto di affidare la porta a Paolo Vismara, Filip Stankovic sembra destinato a trasferirsi al Venezia. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, la trattativa tra l’Inter e il club lagunare è ormai vicina alla conclusione. Il giovane portiere serbo, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha passato le ultime stagioni in prestito, prima al Volendam in Olanda e poi in Serie B con la Sampdoria, dove ha ricoperto il ruolo di titolare sotto la guida di Andrea Pirlo nella scorsa stagione.

Occasione in Serie A, accordo tra le parti

AFFARE IN CHIUSURA – Stankovic, figlio dell’ex centrocampista interista Dejan Stankovic, si prepara così a una nuova avventura in Serie A, dopo aver accumulato esperienza in campionati diversi e dimostrato le sue qualità tra i pali. Resta da definire solo la formula del trasferimento, che potrebbe essere un prestito con opzione di riscatto o una cessione a titolo definitivo, ma sembra ormai certo che il suo futuro sarà legato al Venezia, fresco di promozione nella massima serie.