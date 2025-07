Stankovic, accordo vicino tra Inter e Brugge! I dettagli – SI

L’Inter e il Brugge, come riportato da Sportitalia, hanno trovato un accordo per la cessione di Aleksander Stankovic.

ACCORDO – L’Inter è pronta a chiudere una nuova operazione in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, e confermato da fonti belghe, si avvicina alla conclusione la trattativa tra il club nerazzurro e il Club Brugge per il trasferimento a titolo definitivo di Aleksandar Stankovic . Il giovane centrocampista, classe 2005 e figlio dell’ex nerazzurro Dejan, è ormai vicino a salutare Milano per iniziare una nuova avventura in Belgio. L’accordo tra le parti prevede una cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro, con l’Inter che incasserà subito l’intera somma, ma si tutelerà per il futuro.

Stankovic, all’Inter una percentuale per una futura rivendita

CIFRE – Il club di Viale della Liberazione, infatti, manterrà una clausola di recompra valida per due stagioni, fissata a 25 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una mossa che conferma la strategia dell’Inter. Queste le parole del giornalista a Sportitalia: “Inter affare vicino con il Club Bruges per Aleksander Stankovic. Il trasferimento sarà a titolo definitivo per 10M più %. L’Inter manterrà la recompra per due anni a 25 milioni”.