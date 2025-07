Stankovic, accordo Inter-Bruges! Clausola di recompra alta

L’Inter ha dato il via libera per la cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges. C’è però un problema relativo alla clausola di recompra, i dettagli da Sacha Tavolieri su X.

ADDIO – L’Inter non ha creduto fino in fondo nel figlio di Dejan e per il secondo anno consecutivo lo lascerà andar via. Stavolta a titolo definitivo, perché il Bruges acquisterà Aleksandar Stankovic e non lo farà tramite un prestito. Il club belga ha convinto i nerazzurri e ha trovato l’accordo grazie ad una cifra intorno agli 8 milioni di euro più 2 di bonus. Gli incontri di ieri in viale della Liberazione sono stati proficui, il problema però è un altro.

RITORNO? – Il Bruges ha accettato che l’Inter mantenga nel prossimo futuro il controllo del cartellino. Come? Tramite una clausola di recompra, che però rimane piuttosto alta. L’Inter potrà riacquistare Aleksandar Stankovic per 28 milioni di euro. Una cifra considerevole e che difficilmente il club nerazzurro sborserà negli anni a venire per il centrocampista. La dirigenza è comunque d’accordo per la trattativa e le cifre, manca solamente il sì definitivo della proprietà americana Oaktree. Stankovic non ha nemmeno avuto una possibilità di mostrare le sue potenzialità in Prima Squadra ed andrà via nel silenzio assoluto.