Stankovic, si abbassa clausola recompra? Inter e Brugge, il motivo del blocco! – Sky

La trattativa tra Club Brugge e Inter per Aleksandar Stankovic sembrerebbe bloccata. Il motivo ha a che fare con i nerazzurri, che intanto pensano anche alla clausola per la recompra.

TRATTATIVA – Uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni, per quanto riguarda le uscite dell’Inter, ha a che fare con Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte sembra vicinissimo al trasferimento al Club Brugge, che ieri ha dialogato direttamente con l’Inter attraverso la visita in sede di due dirigenti. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di una fase di stallo fra le due società, che ancora non hanno individuato un accordo per la chiusura dell’operazione.

Stankovic, lo stallo tra Inter e Club Brugge e la clausola di recompra

IL MOTIVO – C’è un motivo se Inter e Club Brugge non sono ancora giunte ad una stretta di mano per Stankovic. E a spiegarlo è il giornalista Luca Marchetti, su Sky Sport. Secondo l’esperto di mercato, il problema principale ha a che fare con l’indecisione da parte dei nerazzurri, che non avrebbero ancora deciso se lasciar partire il centrocampista in prestito, proprio come accaduto nella passata stagione al Lucerna, o con una cessione a titolo definitivo.

LA RECOMPRA – Nel secondo caso l’Inter ha intenzione di inserire una clausola di recompra all’interno del contratto, che scatterebbe dopo due anni per una cifra intorno ai 24-25 milioni di euro (se la cessione dovesse avvenire a 10 milioni di euro). Una cifra piuttosto alta, pensando a un futuro riacquisto di Stankovic, ma che risulta comunque più bassa rispetto ai numeri fatti ieri.