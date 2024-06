Stabile va via in prestito, l’agente conferma. Tre soluzioni – TS

Giacomo Stabile ha appena concluso il suo ultimo anno con la Primavera. Il difensore centrale ha ricevuto anche convocazioni da Simone Inzaghi, ma è pronto al suo primo prestito. Le soluzioni da Tuttosport.

DESTINAZIONI – Giacomo Stabile è il difensore titolare dell’Inter Primavera di Cristian Chivu, o meglio lo era. La squadra Under-19 ha deluso, è uscita con il Sassuolo alle semifinali Scudetto con una netta sconfitta per 3-0 e ha finito prima la stagione nonostante il primo posto in campionato. Tra i protagonisti in negativo c’è stato anche Stabile, che comunque andrà via in prestito in quest’estate. Farà lo stesso percorso di tanti altri giovani nerazzurri, che senza Under-23 hanno bisogno di spazio altrove per giocare in Prima Squadra. L’agente Giuseppe Riso ieri all’uscita dall’incontro con l’Inter di Viale della Liberazione ha confermato il futuro in prestito di Giacomo Stabile, che secondo Tuttosport ha tre alternative tra cui scegliere in Lega Pro. Alcione, Renate e Albinoleffe vorrebbero il calciatore del club meneghino, il quale apre ovviamente alla soluzione che rimane l’unica per tenere il controllo del cartellino. Farlo giocare un altro anno in Primavera o tenerlo in Prima Squadra per stare in panchina sarebbe superfluo e non gioverebbe alla crescita del giovane.

fonte: Tuttosport – Simone Togna