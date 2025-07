Stabile piace a una big della Serie B! Decisiva volontà dell’Inter

Giacomo Stabile è sul taccuino di una delle squadre di vertice della Serie B, con l’Inter che avrà l’ultima parola sul futuro del suo difensore.

IL PUNTO – Giacomo Stabile è uno dei calciatori monitorati da una squadra di vertice della Serie B in vista della prossima annata. Il calciatore italiano, che ha disputato l’ultima stagione all’Alcione in Serie C, potrebbe infatti approdare alla Juve Stabia in questa finestra estiva di mercato. Ad avere un ruolo decisivo nell’orientare la trattativa verso un determinato esito, piuttosto che un altro, sarà però l’Inter. Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, infatti, si attende la decisione del Club nerazzurro riguardo il futuro del classe 2005: «La Juve Stabia pensa a Giacomo Stabile per la difesa se l’Inter aprirà nelle prossime settimane a farlo uscire in prestito».

