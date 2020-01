Spinazzola si complica, Moses il nome “nuovo”: l’Inter contatta il Chelsea

Condividi questo articolo

La trattativa tra Inter e Roma per Leonardo Spinazzola e Matteo Politano si complica ancora una volta (vedi articolo). Per questo motivo l’Inter avrebbe già avviato i contatti per Victor Moses, esterno 29enne del Fenerbahce in prestito dal Chelsea, dove tra l’altro Antonio Conte lo ha già allenato. Di seguito la notizia riportata da “Gianlucadimarzio.com”.

CONTATTI CON IL CHELSEA – L’Inter pensa già al “piano B” nel caso in cui la trattativa con la Roma per Leonardo Spinazzola dovesse definitivamente saltare. Già avviati i contatti con il Chelsea per Victor Moses, esterno di centrocampo in prestito al Fenerbahce, che avrebbe già dato l’ok dato che nelle intenzioni del club turco ci sarebbe quella di diminuire il monte ingaggi. Dall’altra parte il Chelsea non si dovrebbe far problemi a cedere il calciatore ai nerazzurri. C’è il “sì” anche del calciatore che vuole tornare ad allenarsi con Antonio Conte, come già successo al Chelsea. Si tratta sulla base di un prestito, dopo una richiesta iniziale di poco inferiore ai 10 milioni per la cessione a titolo definitivo.

Fonte. Gianlucadimarzio.com