Spinazzola-Politano, salta lo scambio! Giocatori tornano indietro – GdS

Condividi questo articolo

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla trattativa tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Non sembrano più esserci dubbi: lo scambio tra Inter e Roma è definitivamente saltato. Al punto che, come riporta “Gazzetta.it”, i due giocatori in queste ore stanno tornando rispettivamente a Milano e nella Capitale

NON S’HA DA FARE – Salta lo scambio tra Inter e Roma. La telenovela di questi giorni di calciomercato è arrivata alla sua conclusione. E non si tratta di un lieto fine: Matteo Politano torna a Milano, Leonardo Spinazzola nella Capitale. A nulla sono serviti dunque i contatti riavviati tra le due società in queste ultime ore. Il problema che sembra aver frenato tutto sono i dettagli in merito riscatto dei due giocatori (vedi qui). Insomma, lo scambio non s’ha da fare.

Fonte: Gazzetta.it.