Spinazzola-Politano, Roma e Inter per vie legali? Ecco le alternative – GdS

L’affare Leonardo Spinazzola e Matteo Politano rispettivamente all’Inter e alla Roma sembrerebbe essere definitivamente saltato. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la dirigenza giallorossa potrebbe muoversi per vie legali, parlando addirittura di “danno di immagine” nei confronti dei due giocatori. Intanto pronte le alternative.

VIE LEGALI – Leonardo Spinazzola e Matteo Politano da ieri sono tornati a disposizione delle loro rispettive società dopo il mancato scambio e accordo tra Roma e Inter. Momenti di tensione proprio per le due società, e secondo quanto riportato dalla rosea, i giallorossi sono pronti ad adire vie legali contro l’Inter. Tra le righe del quotidiano oggi in edicola si parla addirittura di possibile danno di immagine per i due giocatori: da una parte Spinazzola “esposto al mondo come a rischio”, dall’altra Matteo Politano ormai ai margini della squadra e fotografato con la sciarpa della Roma, per lui sarebbe stato un sogno ritornare in giallorosso.

LE ALTERNATIVE – Intanto Inter e Roma avrebbero già pronte le alternative. Antonio Conte avrebbe consigliato alla dirigenza nerazzurra Victor Moses, esterno nigeriano di proprietà del Chelsea e in prestito al Fenerbahce. Da considerare inoltre che i nerazzurri sono già in trattativa con il Chelsea ma per quanto riguarda Olivier Giroud: frenata di conseguenza anche la trattativa per l’arrivo del centravanti francese dopo il mancato accordo con la Roma per Politano (potrebbe riaprirsi la possibilità di uno scambio per Llorente con il Napoli). Proprio la Roma invece pensa a un ex nerazzurro: Xherdan Shaqiri, esterno offensivo di proprietà del Liverpool.