Spinazzola, l’Inter smentisce problemi sulla formula della trattativa – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, vuole effettuare ulteriori test fisici ad Appiano Gentile per confermare la condizione fisica di Leonardo Spinazzola.

NUOVI TEST FISICI – Dall’Inter fanno sapere che per quanto riguarda lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, ieri non c’è stato il tempo per completare l’iter dei testi fisici ad Appiano Gentile. Spinazzola ha già sostenuto le visite mediche all’Humanitas e l’idoneità sportiva al Coni, la volontà dell’Inter è quella di effettuare dei test di condizionamento da svolgere davanti ad Antonio Conte e il suo staff. All’Inter considerano la trattativa ancora aperta, ma solo con la formula dello scambio di prestiti e smentisce che ci siano problemi sulla trattativa.