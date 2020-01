Spinazzola investimento anticipato, Conte lo vuole pronto – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che Conte vuole controllare che Spinazzola sia pronto a giocare subito. L’esterno è un investimento anticipato.

SCELTA DI CONTE – Un ultimo passo, una serie di test atletici da sostenere oggi alla Pinetina e poi Spinazzola diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. E, in parallelo, Politano tornerà ad indossare la maglia della Roma, dove è cresciuto. Non è prassi, in casa nerazzurra, per completare l’acquisto di un giocatore, aggiungere un’appendice alle normali visite mediche. Ma stavolta è intervenuto Conte, che ha chiesto un’ultima verifica. Non che sia emerso qualche problema nei controlli effettuati ieri in mattinata presso la clinica Humanitas di Rozzano (a cui è seguita pure l’idoneità al Coni), ma il tecnico pugliese preferisce andare sul sicuro, visto che il laterale nato a Foligno si è già dovuto fermare un paio di volte nella prima parte di questa stagione.

ASAMOAH OUT – Peraltro, il suo arrivo è legato alle condizioni di Asamoah, il cui ginocchio sinistro non dà adeguate garanzie, tanto da essere sceso in campo una sola volta, e per soli 18’, dallo scorso 29 ottobre. Insomma, non avrebbe senso correre altri rischi, fermo restando che in casa Inter c’è l’assoluta convinzione che Spinazzola darà le risposte previste anche nei test atletici.

IN CAMPO PRESTO – Peraltro, l’esterno dovrebbe anche fare in tempo anche a svolgere il primo allenamento agli ordini di Conte, visto che è previsto per il pomeriggio. Nelle prime due gare del 2020 della Roma, contro Torino e Juventus, è rimasto seduto in panchina, ma era nelle condizioni di giocare. Con Kolarov a sinistra, gli è stato semplicemente preferito Florenzi a destra. Nulla vieta, quindi, che possa essere anche convocato per Lecce, anche se tutto lascia credere che toccherà ancora a Biraghi occupare la fascia mancina dal primo minuto. Poi, arriverà il momento delle scelte.

ACQUISTO IMPORTANTE – Anche se, considerato l’investimento – la valutazione finale di Spinazzola, come quella di Politano, sarà di poco inferiore ai 30 milioni di euro; qualche dettaglio sulla formula da sistemare all’atto del deposito -, la sensazione è che nei piani nerazzurri il titolare sarà proprio l’ultimo arrivato, che, in ogni caso, prenderà il posto di Asamoah nella lista Uefa. Del resto, era già stato pianificato per l’estate l’acquisto di un importante laterale mancino. Significa che sono stati semplicemente anticipati i tempi.