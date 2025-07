Spinaccè pronto al salto! Una società di Serie B bussa alla porta dell’Inter

Matteo Spinaccè è destinato a compiere il salto dal mondo del calcio giovanile alla Serie B, con un Club che si è mosso per cercare di trovare un’intesa con l’Inter.

LA SITUAZIONE – Matteo Spinaccè sogna di vivere la prossima stagione come quella della consacrazione, così da dimostrare all’Inter di potersi meritare un posto in Prima Squadra. Per coronare il suo sogno, il calciatore italiano potrebbe approdare in un Club di Serie B, con l’obiettivo di porre le basi per l’avvio di un percorso sulla falsariga di quello che ha caratterizzato il caso di Francesco Pio Esposito. Mentre quest’ultimo ha trovato una sua seconda famiglia allo Spezia, l’attuale canterano nerazzurro potrebbe fermarsi in Emilia-Romagna, approdando in un Club che sogna di far bene in Serie cadetta.

Spinaccè, il Modena fa sul serio! L’attuale situazione all’Inter

LA PRETENDENTE – Come riferito dal sito Gianlucadimarzio.com, Spinaccè potrebbe trasferirsi al Modena in questa finestra estiva di mercato. Al momento, il calciatore italiano è aggregato all’U-23, compagine pronta a esordire in Serie C a partire dalla prossima stagione. Ma l’idea di fargli proseguire il percorso di maturazione personale e professionale in un contesto di livello superiore – così da confrontarsi con avversari di tenore diverso – stuzzica sicuramente il Club nerazzurro. Motivo per il quale, sulle basi attuali, vedere il classe 2006 alla corte di Andrea Sottil non è per nulla un’ipotesi remota.