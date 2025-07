Spezia, altro prestito dall’Inter dopo Pio Esposito: il DS in sede!

Potrebbe continuare la sinergia tra Spezia e Inter. Per due anni, Pio Esposito ha giocato in prestito in Liguria, con tanto di exploit da 19 gol nell’ultima annata appena conclusa. Adesso, si lavora per un altro giovane. Il DS degli spezzini è stato avvisato nella sede interista.

SINERGIA – Inter e Spezia potrebbero continuare il loro asse di mercato. Per due anni, i liguri hanno avuto in prestito Francesco Pio Esposito, che nell’ultima stagione ha segnato addirittura 19 gol laureandosi capocannoniere del campionato cadetto. Ma la sinergia è destinata a continuare. Infatti, il DS degli spezzini, Melissano, è stato avvisato in sede in Viale della Liberazione. Tra i club si sta parlando di Thomas Berenbruch. Il centrocampista offensivo ha disputato un’ultima bella stagione in Primavera, vincendo anche lo scudetto con la squadra di Andrea Zanchetta. Ma allo stesso tempo, si è potuto ritagliare qualche soddisfazione in Prima squadra.

Berenbruch-Spezia, l’Inter lo fa crescere come Pio Esposito

SODDISFAZIONI – Infatti, Berenbruch, lo scorso gennaio, ha esordito in Champions League contro il Monaco subentrando nei minuti conclusivi di partita. E sotto la nuova gestione Cristian Chivu, ha partecipato al Mondiale per Club negli Stati Uniti, senza però mai scendere in campo. Berenbruch è un ragazzo del 2005, stesso anno di nascita di Francesco Pio Esposito. Adesso potrebbe fare il suo stesso percorso, trasferendosi allo Spezia.