Spalletti a fine contratto con l’Inter, poi riparte? Il Milan ci riprova – SI

Spalletti è da ventitré mesi a libro paga dell’Inter, pur senza esserne l’allenatore. Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto e potrebbe tornare in panchina: Sportitalia segnala come il Milan voglia riprovarci.

NUOVO TENTATIVO – Luciano Spalletti è uno degli allenatori alla finestra per la prossima stagione. Il tecnico di Certaldo è sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno, ma dopo l’esonero di due anni fa ha deciso di prendere lo stipendio senza allenare. A ottobre 2019 il Milan aveva provato a prenderlo, quando stava esonerando Marco Giampaolo, salvo poi non trovare l’accordo. Secondo Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, i rossoneri vogliono riprovarci a fine stagione, dato che dopo gli ultimi risultati la posizione di Stefano Pioli non è più così concreta. Su Spalletti c’è anche il Napoli, che nonostante il rilancio in chiave Champions League manderà via Gennaro Gattuso.