Spalletti al Napoli: vuole Vecino e fa concorrenza all’Inter su un obiettivo

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano, per il ritorno in Serie A, chiede giusto alcuni ritocchi come Matias Vecino ma potrebbe fare concorrenza all’Inter per un altro obiettivo di mercato.

Dopo due anni Luciano Spalletti è pronto a tornare in Serie A. Dal 1 luglio, una volta scaduto il contratto che lo lega ancora all’Inter, sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico toscano ha già dato al presidente De Laurentiis una valutazione di massima della rosa ritenendo necessario soltanto qualche ritocco per migliorare un organico che viene ritenuto già molto competitivo. Uno degli obiettivi è Matias Vecino, ritenuto sacrificabile dall’Inter e fedelissimo del tecnico dai tempi della sua esperienza sulla panchina dei nerazzurri. Un altro obiettivo è Emerson Palmieri, fresco vincitore della Champions League con la maglia del Chelsea e obiettivo proprio dei nerazzurri per rinforzare le fasce soprattutto in previsione della possibile cessione di Hakimi.