Soucek nel mirino dell’Inter! Ausilio lo segue e fiuta l’occasione – TS

Soucek resta un obiettivo concreto per il centrocampo dell’Inter. Non solo Andrea Colpani, Piero Ausilio lavora concretamente già per il mercato di gennaio e non solo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Direttore Sportivo nerazzurro ha seguito da vicino il centrocampista ceco.

DAL VIVO – Simone Inzaghi chiama, Piero Ausilio risponde. La dirigenza è a lavoro per soddisfare le richieste dell’allenatore anche per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato. Serve aggiungere centimetri (oltre la qualità) a centrocampo, così il Direttore Sportivo nerazzurro oltre che ricercare talenti in Serie A come nel caso di Andrea Colpani del Monza, segue da vicino anche le vicende legate a Tomas Soucek, centrocampista del West Ham. Classe 1995 alto 192 centimetri, rispecchia perfettamente le caratteristiche richieste da Inzaghi per rafforzare il suo centrocampo. Giovedì scorso Piero Ausilio ha seguito da vicino il possente centrocampista in occasione di Albania-Repubblica Ceca. Il match di qualificazione a Euro 2024 dell’Air Albania Stadium. Il suo contratto è in scadenza giugno 2024 e non è stato ancora rinnovato, e ha chiaramente tutta l’aria di un possibile (grande) colpo a zero.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini