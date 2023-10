Soucek intriga l’Inter: progetti futuri in vista di una cessione? – TS

Tomas Soucek finisce nel taccuino di Ausilio, che pensa a nuovi progetti per l’Inter di Inzaghi. Anche in vista di un’eventuale cessione di un big nerazzurro, secondo TuttoSport.

NUOVE IDEE – La sosta per le Nazionali blocca il campionato dell’Inter ma non le idee per il futuro. Di questo parla l’edizione odierna di TuttoSport, che fa il nome di un calciatore nel mirino della dirigenza nerazzurra. Nei piani dello staff di Viale della Liberazione sarebbe finito Tomas Soucek, il centrocampista classe 1995, che ha ancora un anno di contratto col West Ham, con l’opzione per un’altra stagione. Secondo il quotidiano sportivo, il giocatore, con i suoi 1,92 cm di altezza, sarebbe il profilo perfetto da regalare a Simone Inzaghi, che da tempo richiede un centrocampista fisico. Piero Ausilio, che si sta muovendo per esaudire i desideri dell’allenatore dell’Inter, sembrerebbe allettato dalle doti del calciatore ceco. Il fatto che la dirigenza nerazzurra si stia muovendo su questa linea, che porta a Soucek, potrebbe indicare la volontà di volersi far trovare pronti di fronte a un’eventuale offerta irrinunciabile per un big nerazzurro. Come potrebbe essere quella per Nicolò Barella.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino