Sorloth-Inter, spunta un nome nuovo! Affare in chiusura, due strade

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

COLPO – Alexander Sorloth è finito nell’orbita dell’Inter. Secondo quanto riferito da Marco Ardemagni, infatti, il club nerazzurro avrebbe chiuso la trattativa per il talento norvegese, attaccante di proprietà del Crystal Palace. Sorloth si è distinto quest’anno tra le fila del Trabzonspor, squadra in cui militava in prestito, segnando 24 gol in 34 partite e laureandosi capocannoniere della Superlig Turca. Sul calciatore c’era l’interesse del Manchester City e della Juventus. L’attaccante potrebbe rimanere come quarta punta o andare in prestito al Parma.