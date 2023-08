Sommer in viaggio, direzione Italia! Poi le visite mediche con l’Inter

Sommer è attualmente in viaggio e presto sbarcherà in Italia iniziando ufficialmente la sua nuova avventura all’Inter. Il calciatore è atteso in giornata a Milano e presto svolgerà le visite mediche.

IN VOLO – Yann Sommer è attualmente in viaggio in aereo da Monaco verso l’Italia. Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, domani sosterrà la visite mediche. L’Inter pagherà 6 milioni alle casse del Bayern Monaco, queste le dichiarazioni del giornalista tedesco: «Una delle più grandi personalità che ho incontrato negli ultimi anni. Sempre paziente, amichevole e rispettoso. Sommer aveva un ottimo rapporto con il Bayern Monaco, ma voleva essere un numero uno».

Fonte: Sky Sport DE – Florian Plettenber