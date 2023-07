Sommer e Trubin, serpeggia pessimismo. Tempi lunghi per l’Inter – CdS

L’Inter è ancora a caccia di due portieri e partirà per la tournée in Giappone senza nessun vero sostituto di André Onana (né di Samir Handanovic). Per i due obiettivi designati, Yann Sommer e Anatoliy Trubin, serpeggia inoltre pessimismo.

TEMPI LUNGHI – L’Inter è ancora senza portiere e lo sarà con ogni probabilità anche nelle sfide amichevoli previste in Giappone la prossima settimana. Dopo la cessione definitiva di André Onana al Manchester United e l’addio a parametro zero di Samir Handanovic, al momento i portieri a disposizione di Simone Inzaghi sono Filip Stankovic, Ionut Radu e Raffaele Di Gennaro. Inoltre serpeggia pessimismo per i due obiettivi principali: Anatoliy Trubin è una pista raffreddata e per il quale servirà tempo per cercare di far ragionare lo Shakhtar Donetsk. Per Yann Sommer, invece, manca ancora l’intesa con il Bayern Monaco. Anche i bavaresi partiranno per il Giappone e porteranno con loro l’estremo difensore svizzero, vista anche l’indisponibilità di Manuel Neuer.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia