Sommer e Trubin ma non solo: per il post-Onana l’Inter su un altro

Onana al Manchester United è una trattativa alle battute finali, con l’Inter che deve trovare il sostituto: si è parlato tanto di Sommer e Trubin, ma non solo gli unici. C’è anche un altro nome dall’estero, che riporta AS.

IL TERZO INCOMODO – L’Inter sta rifacendo la porta. Oggi è tornato Raffaele Di Gennaro, che domani svolgerà le visite mediche, ma l’attenzione è tutta per chi sostituirà André Onana. Ci sono Yann Sommer e Anatoliy Trubin, che però non sono gli unici. Secondo AS, l’Inter è una delle squadre che ha messo gli occhi su Yassine Bounou. Il portiere del Siviglia, “giustiziere” della finale di Europa League del 2020, non è più titolare fisso negli andalusi e può andare via per circa venti milioni. Su di lui ci sono anche altre squadre, fra cui il Tottenham.

Fonte: AS – José A. Espina