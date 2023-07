Sommer più semplice di Trubin: l’Inter può sfruttare un fattore

Sommer è un profilo che interessa parecchio all’Inter: potrebbe essere una valida alternativa in caso di partenza di André Onana e sarebbe più semplice arrivare al suo cartellino, rispetto a Trubin, per un fattore. A sottolinearlo è Calciomercato.com.

FATTORE − Yann Sommer è un profilo che piace all’Inter. Marotta e Ausilio lo seguono con grande interesse e vorrebbero chiudere per lui con il Bayern Monaco. La prima mossa che il club nerazzurro sta cercando di portare a termine è quella che potrà condurre André Onana al Manchester United. Poi, se questa andrà in porto come sembra, ci sarà sicuramente più margine di manovra. Il portiere svizzero è stato pagato dalla società tedesca 8 milioni di euro più 1,5 di bonus. Ma l’Inter potrebbe sfruttare una clausola, come sottolineato da Calciomercato.com, che prevederebbe di arrivare al suo cartellino versando nelle casse del Bayern la stessa identica cifra. Rispetto all’affare per Anatolij Trubin, questo di Sommer appare perciò nettamente più semplice. Ma, in caso di partenza di Onana, si farà comunque di tutto per arrivare anche all’estremo difensore ucraino.