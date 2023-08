Sommer, sconto alla prima partita col Bayern Monaco. Caso – CdS

Yann Sommer potrebbe arrivare più tardi del previsto. Scoperta un’altra clausola che si attiverebbe alla sua prima partita ufficiale giocata col Bayern Monaco, l’Inter aspetta.

ATTESA – Alla prima partita ufficiale giocata da Yann Sommer la sua clausola rescissoria scenderà da 6 a 3.5 milioni di euro. L’Inter ha ottenuto lo sconto che voleva dal Bayern Monaco, ora attende solo il 12 agosto per la Supercoppa di Germania che vedrà protagonisti i bavaresi contro il Lipsia. Sommer arriverà perciò tardi agli ordini di Simone Inzaghi, ciò vuol dire che non sarà pronto per la prima gara di campionato con il Monza. Molto probabilmente avrà una chance nuovamente il baby Stankovic, Filip, che tanto bene ha fatto nella tournée estiva in Giappone. Anatoliy Trubin rimane sempre l’altra opzione, lo Shakhtar Donetsk non accetterebbe la sua partenza a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia