Sommer, Salihamidzic (DS Bayern Monaco): «Lo valutiamo». Addio Inter?

Sommer piace a diverse grandi squadre europee. Tra queste l’Inter e soprattutto il Bayern Monaco. Sui possibili sviluppi della trattativa, si è espresso il direttore sportivo bavarese Salihamidzic. Le sue parole a Sky Sport Deutschland

PORTIERE IN COMBUTTA − Yann Sommer è uno dei portieri sondati dall’Inter come possibile erede di Samir Handanovic e vice André Onana per la prossima stagione. Lo sloveno potrebbe non rinnovare (vedi articolo). Sul portiere in scadenza dal Borussia Monchengladbach c’è anche il Bayern Monaco. Queste le parole a tal proposito del DS Hasan Salihamidzic: «Non mi piace parlare di giocatori di altri club, ma Sommer è sicuramente un argomento, ci interessa. Stiamo valutando le nostre opzioni e prenderemo una decisione nel prossimo futuro».