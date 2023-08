Sommer è un rebus, il Bayern Monaco non punta sul terzo portiere

L’affare Yann Sommer all’Inter fa sempre più fatica a sbloccarsi. Il Bayern Monaco lo blinda in attesa del sostituto adatto che possa essere comprimario di Manuel Neuer. I bavaresi, intanto, hanno fatto una scelta in merito alla posizione del terzo portiere, come riportato dalla Bild.

SOMMER IN GABBIA − Nonostante Inter e Bayern Monaco abbiano già un accordo per il trasferimento di Yann Sommer, la situazione non riesce ancora a sbloccarsi. I bavaresi senza il portiere svizzero si troverebbero nella stessa situazione in cui versa l’Inter. Il Bayern Monaco si appresta a iniziare la stagione 2023/24 tra una settimana e ha a disposizione solo Sommer. Manuel Neuer continua il suo percorso di riabilitazione e non sarà sicuramente disponibile nella prima parte di campionato. Il terzo portiere Sven Ulreich, in passato degno numero due di Neuer, non viene più considerato tale dal Bayern Monaco. La Bild rivela il piano dei bavaresi per la porta. Il quotidiano tedesco spiega come il Bayern Monaco non ritenga Ulreich all’altezza di presidiare la porta nella prima parte di stagione. Per questo motivo, il sostituto dovrà arrivare dal mercato. In questa situazione, Sommer rimane legato al Bayern Monaco.