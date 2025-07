Sommer obiettivo del Galatasaray! Lista ristretta di portieri

Yann Sommer è uno dei tre portieri che il Galatasaray sta valutando come possibile acquisto in questa sessione di mercato estiva. L’Inter attende eventuali mosse del club turco.

OBIETTIVO – Yann Sommer è un obiettivo del Galatasaray e non è l’unico portiere che i turchi stanno valutando come potenziale numero 1 della prossima stagione. Nella lista ristretta di giocatori osservati ci sono Mike Maignan del Milan e Marc André Ter-Stegen del Barcellona, che rischia un’esclusione eccellente. La società blaugrana gli ha già comunicato che sarà il terzo estremo difensore della rosa di Hansi Flick se non andrà via. Sommer ha un contratto con i nerazzurri fino al 2026, ma potrebbe lasciare veramente il club.

TRATTATIVA – Così come per Hakan Calhanoglu anche per Sommer ora si tratta solo di voci. Non ci sono trattative sul tavolo, né tantomeno offerte provenienti dal Galatasaray. La questione Victor Osimhen attira tutta l’attenzione dei turchi, che quindi hanno messo in stand-by le altre trattative. L’Inter comunque ha già aperto alla possibile cessione del portiere svizzero, individuando in Josep Martinez il potenziale primo a disposizione di Cristian Chivu. L’addio dell’ex Bayern Monaco dovrà avvenire ad un prezzo ritenuto ragionevole dalla società dell’Inter secondo quanto riporta Fanatik in Turchia.