Sommer la prossima mossa dell’Inter. Inzaghi fissa la data – SM

Inzaghi cerca di accelerare la chiusura della trattativa per Sommer. L’allenatore dell’Inter vuole averlo in organico entro una data precisa. Le novità lanciate da SportMediaset.

ULTIMATUM – Con la maxi cifra che l’Inter sta per incassare grazie alla partenza di André Onana al Manchester United, la dirigenza nerazzurra è pronta a blindare il sostituto Yann Sommer. È il portiere del Bayern Monaco il prescelto per il nuovo assetto fra i pali dell’Inter e Simone Inzaghi vuole averlo al più presto. Come riferito da Marco Barzaghi, nel corso dell’edizione di SportMediaset, l’allenatore nerazzurro spinge affinché Sommer arrivi a Milano entro domenica, in modo da averlo subito a disposizione in vista della partenza della squadra per la tournée in Giappone. Sarà questa la settimana decisiva per la conclusione della trattativa legata allo svizzero?

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi