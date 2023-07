Per Yann Sommer ci si avvicina sempre di più al momento decisivo per il suo trasferimento all’Inter. Da Sky Sport viene spiegato cosa manca per il passaggio in nerazzurro dello svizzero.

ACQUISTI – Le prossime 48 ore saranno decisive per il passaggio di Yann Sommer all’Inter. Il club nerazzurro cerca uno sconto rispetto alla clausola rescissoria di 6 milioni di euro, vorrebbe pagare il nuovo portiere ben quattro. Bisogna capire se il Bayern Monaco aprirà a questa possibilità: se non avverrà la dirigenza meneghina si muoverà per la clausola. Con il giocatore c’è già l’accordo, manca quello tra le società.