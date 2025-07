Sommer, l’Inter non vuole cederlo. E su Bisseck spara alto – Rai

Sommer continua a piacere al Galatasaray, ma l’Inter non è disposta a cederlo, secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Rai Sport. Le ultime anche su Yann-Aurel Bisseck. Queste le ultime di mercato che arrivano dalla Domenica Sportiva, format in programma su Rai Due.

LA SITUAZIONE DEI DUE YANN – L’Inter sta lavorando sul mercato. Dopo aver chiuso per tre acquisti, Sucic, Luis Henrique e per ultimo Bonny, adesso il club è alle prese anche con il capitolo cessioni. Il caso Calhanoglu non si è ancora placato (ecco le ultime), mentre su Denzel Dumfries pende una clausola rescissoria molto ghiotta per le altre big europee (vedi articolo). Ma occhio anche al futuro di Yann Sommer e Yann Aurel Bisseck. Il portiere è ricercato dal Galatasaray, ma l’Inter non è disposta a cederlo e lo ha già fatto sapere al club turco. Ecco perché, sempre secondo Ciro Venerato, i turchi starebbero pensando a Mile Svilar della Roma. Quanto a Bisseck, l’Inter valuta il difensore tedesco 50 milioni di euro. Su di lui c’è in Premier League l’Aston Villa, che potrebbero arrivare ad offrire per il suo cartellino sui 30-35 milioni. Insomma, si tratta di una situazione da monitorare. Il tedesco al momento è fuori per infortunio.