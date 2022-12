Sommer, interesse Bayern Monaco. L’Inter individua due alternative – Sky

Per quanto riguarda i contratti in scadenza centrale in ambiente Inter sarà anche il problema dei portieri. Samir Handanovic e Alex Cordaz andranno forse via nel 2023, da Sky si ipotizzano alcune alternative per il ruolo da secondo.

IPOTESI – L’Inter avrà a che fare nei prossimi mesi con numerosi contratti in scadenza. Due di questi sono quelli dei portieri, ossia Samir Handanovic e Alex Cordaz. Luca Marchetti, giornalista sportivo, ha parlato su Sky delle possibili soluzioni, dicendo: «L’Inter sta ragionando sui portieri a parametro zero, il primo indiziato è Yann Sommer, che interessa alla dirigenza in caso non rinnovi Samir Handanovic. Sullo svizzero c’è però anche il Bayern Monaco, che ha bisogno di sostituire Manuel Neuer, infortunato fino alla fine dell’anno. L’Inter ha le sue alternative: il primo è Neto, che gioca nel Bournemouth e che ha già giocato in Italia. Il brasiliano può partire a parametro zero. Un altro è un argentino, il portiere del Boca Juniors Agustin Rossi».