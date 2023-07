Sommer, l’Inter punta su di lui prima della tournée. Thuram sponsor – CdS

È Yann Sommer il portiere designato dall’Inter per essere il prossimo titolare tra i pali della porta nerazzurra, quantomeno nel prossimo futuro in vista della tournée in Asia. Secondo il Corriere dello Sport un affare non proibitivo viste le cifre coinvolte. Con Marcus Thuram a fare da sponsor.

NUOVO TITOLARE – Con la partenza per il Giappone tra meno di dieci giorni, l’Inter deve al più presto correre ai ripari per la porta. La cessione di André Onana lascerà infatti scoperti i pali della porta nerazzurra con, di fatto, soltanto il neoarrivato Raffaele Di Gennaro a disposizione (visti anche gli addii ufficiali di Samir Handanovic e Alex Cordaz). Per questo la pista più rapida porta a Yann Sommer del Bayern Monaco, visti anche i costi contenuti dell’operazione. Sei i milioni di clausola da pagare, con i bavaresi che potrebbero anche trovare un accordo con l’Inter per lasciar partire il giocatore anche con qualcosa meno. Intanto Marcus Thuram manda segnali social allo svizzero, amico ed ex compagno ai tempi del Borussia Monchengladbach.

Fonte – Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia