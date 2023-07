Sommer all’Inter, tempi lunghi! Ma c’è già l’accordo economico: le ultime – TS

Il Bayern Monaco non ha ancora trovato il sostituto di Yann Sommer e finché non lo avrà preso, come riportato da Tuttosport, difficilmente la situazione portiere si bloccherà anche in casa Inter.

TEMPI LUNGHI – Di certo non una questione facile da risolvere, quella di Yann Sommer, bloccato ancora dal Bayern Monaco. Lo svizzero ha già un accordo economico con l’Inter con un contratto da 4,5 milioni. Il 2 agosto Sommer sarà presumibilmente fra i pali nell’amichevole a Singapore contro il Liverpool, poi tornerà in Germania in attesa di novità. Per il secondo portiere, Trubin dello Shakthar rimane in salita, aumentano le quotazioni di Audero.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini