Sommer, l’Inter spinge per averlo. Ecco il tempo previsto – Sky

L’Inter oramai non ha dubbi su Sommer, il portiere titolare scelto per la prossima stagione. Ecco entro quando dovrebbe arrivare in nerazzurro secondo Sky Sport 24.

TEMPISTICHE – L’Inter è tornata al lavoro ma senza un portiere titolare. La partenza di André Onana per il Manchester United e l’addio di Samir Handanovic mettono Simone Inzaghi in grave difficoltà. Per questo l’allenatore nerazzurro spinge per aver al più presto Yann Sommer, l’estremo difensore del Bayern Monaco individuato come titolare per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Silvia Vallini, inviata di Sky Sport 24, l’Inter cercherà di accelerare i tempi per chiudere la trattativa entro questa settimana. La giornata giusta per la fumata bianca, probabilmente, non sarà questa ma i prossimi giorni dovranno, necessariamente, essere decisivi per stringere su Sommer.

Fonte: Sky Sport 24 – Silvia Vallini