Sommer, l’Inter ha solo un sì. Il Bayern Monaco lavora sull’erede

Tra Inter e Bayern Monaco manca ancora l’accordo per il trasferimento di Sommer a Milano. Intanto, i bavaresi sondano due profili

SI LAVORA − Yann Sommer si vede già all’Inter, ma manca un ultimo importante step. Come riferisce la Bild, Inter e Bayern Monaco non hanno ancora trovato un accordo. I nerazzurri non sono disposti a pagare i 6 milioni della clausola e al contempo i bavaresi sono alla ricerca di un erede. In cima alla lista due nomi: Giorgi Mamardashvili del Valencia e David Raya del Brentford. Per entrambi il prezzo è comunque alto, vicino ai 30 milioni di euro. Ecco perché il Bayern sta pensando ad un prestito per il portiere spagnolo.