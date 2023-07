Sommer-Inter può slittare ancora? La situazione col Bayern Monaco – CdS

Sommer all’Inter è una trattativa ormai in dirittura d’arrivo da tempo, anche se a oggi non ancora definita. Il Bayern Monaco continua a temporeggiare e secondo il Corriere dello Sport potrebbe non essere oggi il giorno della chiusura.

TEMPI LUNGHI – Si pensava che il trasferimento di Yann Sommer all’Inter fosse ormai questione di ore, con la chiusura attesa del weekend. Potrebbe invece slittare alla prossima settimana, stando al Corriere dello Sport oggi in edicola. Motivazioni legate al Bayern Monaco alla luce del ritardo per formalizzare: i bavaresi devono trovare un altro portiere che si affianchi a Manuel Neuer, ancora non al meglio fisicamente. C’è ancora la possibilità che fra oggi e domani arrivi il sì definitivo, ma non è scontato. Di certo c’è che, in ogni caso, l’operazione sia alle battute finali. E Sommer è peraltro in tournée a Tokyo col Bayern Monaco, proprio come l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno