Sommer-Inter, si prosegue: Ausilio pressa il Bayern Monaco − CdS

L’Inter tenterà di chiudere una volta per tutte l’affare Sommer. Dopo il nulla di fatto in Giappone, Piero Ausilio a Milano va in pressing sul Bayern Monaco

SI LAVORA − Nuovi contatti tra l’Inter e il Bayern Monaco per Yann Sommer. Come appurato ieri dalla nostra redazione, la trattativa sta andando per le lunghe a causa della ricerca del Bayern di un nuovo portiere. Ma l’Inter ha bisogno di un numero uno in fretta perché mancano 17 giorni all’inizio del campionato. Oggi Ausilio rientrerà a Milano con la squadra e presto si metterà nuovamente a lavoro per limare la minima distanza con i bavaresi. La Beneamata rimane sulle sue posizioni: ovvero, non pagare la clausola dai sei milioni. Intanto, oggi nuova amichevole per i tedeschi, che affronteranno il Liverpool a Singapore.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia