Sommer sarà dell’Inter, ma non solo! Altri tre profili necessari – Sky

Per Sommer non sembra più esserci il dubbio su un arrivo all’Inter, nonostante il Bayern Monaco temporeggi sul dare l’OK. Il portiere svizzero sarà soltanto il primo di tanti tasselli ancora da definire, come informa Paventi su Sky Sport 24.

IN ARRIVO – In collegamento da sotto la sede dell’Inter per Sky Sport 24, Andrea Paventi dà dei punti fermi su Yann Sommer: «Bisogna aspettare che certi incastri si completano e ci siano, per quanto riguarda l’esigenza del Bayern Monaco di sostituirlo. Oggi Sommer nell’amichevole col Manchester City ha giocato un tempo, quindi Manuel Neuer non sta ancora benissimo. Vediamo se ci sarà trattativa e uno sconto sui sei milioni, ma il portiere sarà Sommer. La volontà dell’Inter è di chiudere, dopo alcune accelerazioni su questo bisogna aspettare ma arriveranno tutti insieme. L’Inter non può prescindere dal portiere, poi anche un attaccante, un centrocampista e anche un difensore, per alternarsi a Matteo Darmian».