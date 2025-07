Sommer, l’Inter non chiude alla cessione! C’è un interesse

Nelle ultime ore il Galatasaray non ha mostrato interesse solamente per Hakan Calhanoglu, ma anche per Yann Sommer. L’Inter non chiude alla cessione, Fabrizio Romano ha spiegato tutto.

POSIZIONE – Yann Sommer ha chiuso con il Fluminense il suo secondo anno con la maglia dell’Inter. Ha vinto due trofei da giocatore nerazzurro, entrambi alla prima stagione: la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli, lo scudetto numero venti della storia del club meneghino. Il portiere ha ricoperto un ruolo decisivo nei successi dell’Inter e anche quest’anno senza trofei ha fatto la sua buonissima figura. Ha attirato l’attenzione soprattutto con le parate fatte a San Siro contro il Barcellona in semifinale di Champions League. Una su tutte quella su Lamine Yamal, fondamentale, ai tempi supplementari sul risultato di 4-3.

MERCATO – Il portiere ha un contratto fino al 2026 e pesa 3.2 milioni di euro a bilancio tra ammortamento e ingaggio lordo. Con un anno rimanente da concludere in realtà l’Inter ha una posizione sorprendente. La dirigenza lo ritiene sacrificabile e non chiude all’eventuale cessione. Il Galatasaray si sta muovendo per capire la situazione di Sommer e ha mostrato un primo interesse. Siamo alle fasi iniziali della trattativa, ma l’estremo difensore potrebbe veramente lasciare Milano.