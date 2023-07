Sommer, l’Inter punta all’accordo in Giappone: Bayern Monaco da convincere – CdS

Spinge l’Inter per Yann Sommer, portiere designato per essere l’erede di André Onana tra i pali nerazzurri. Secondo il Corriere dello Sport resta il Bayern Monaco da convincere, con la chiusura dell’accordo che potrebbe arrivare direttamente in Giappone, dove entrambe le squadre sono in tournée.

ACCORDO DA TROVARE – Non si ferma il lavoro dell’Inter per portare Yann Sommer a Milano. Specialmente adesso che si è concretizzata la cessione di André Onana al Manchester United. Simone Inzaghi partirà di fatto oggi per il Giappone senza portiere titolare (e senza secondo portiere), dovendo affidarsi al trio Stankovic–Radu–Di Gennaro. L’accordo per Sommer è ancora da chiudere con il Bayern Monaco e l’occasione per farlo può essere proprio il viaggio in Giappone, dove entrambe le squadre sono in tournée.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno