Sommer-Inter, DS Borussia Mönchengladbach svela: «Rinnovo? 50 e 50!»

PROPOSTA – Yann Sommer è uno dei portieri sondati dall’Inter per il post Samir Handanovic, che medita un futuro in nerazzurro ma non come portiere (vedi articolo). Lo svizzero è in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach ma il direttore sportivo del club tedesco, Roland Virkus, non esclude nulla: «Yann ha un’offerta di rinnovo. Abbiamo anche parlato bene, devo dirlo. Ci sarà una decisione dopo il Mondiale. Non posso dire in che direzione stia andando. È davvero come dire 50 e 50. Non perché il club non voglia dare alcuna prospettiva a Yann. Yann sa tutto: è chiaro che è una componente molto importante della nostra struttura dirigenziale. Ma ha anche obiettivi personali. Forse vuole giocare di nuovo in un altro club. Forse vuole vincere di nuovo un campionato da qualche parte. Deve soppesare tutto questo».