Sommer, l’Inter fissa la data per l’ultimatum al Bayern Monaco – TS

L’Inter, in emergenza portieri, ha fretta di accogliere Sommer in rosa. Il Bayern Monaco continua a temporeggiare ma non potrà farlo a lungo. Le ultime da TuttoSport.

TEMPISTICHE – Ancora nessuna novità rilevante legata a Yann Sommer, se non le dichiarazioni rilasciate da Thomas Tuchel sulla volontà del portiere di approdare all’Inter. L’estremo difensore svizzero, infatti, è ormai da tempo promesso sposo dei nerazzurri. Il Bayern Monaco, però, blocca ancora l’ufficialità del passaggio, non rinunciando ad usufruire delle prestazioni del trentaquattrenne. Con Manuel Neuer ancora in ritardo nel recupero della forma fisica e la mancanza di un sostituto, Sommer è costretto a trattenersi con i tedeschi. Secondo quanto riporta TuttoSport, però, l’Inter non aspetterà più di quanto già non abbia fatto. Se, infatti, entro il fine settimana la situazione non sarà rientrata, la dirigenza nerazzurra opterà per il pagamento integrale della clausola, a 6 milioni di euro. In questo modo Simone Inzaghi avrà finalmente a disposizione Sommer come primo portiere e l’Inter potrà focalizzarsi sulla ricerca del secondo. Per quel ruolo Anatolij Trubin resta il profilo preferito ma complicato da raggiungere a causa del prezzo. Dopo di lui c’è Emil Audero, ma non è esclusa la conferma di Filip Stankovic.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini