Sommer-Inter, il Bayern Monaco non ha fretta: discorsi in settimana

Yann Sommer resta nel mirino dell’Inter – insieme ad Anatoliy Trubin – per rinforzare la porta dopo l’ormai sempre più probabile partenza di André Onana. Secondo Sky Sport Germania, però, il Bayern Monaco non ha fretta di cedere il portiere.

INCONTRO – In casa Bayern Monaco non c’è nessuna fretta al momento di lasciar partire Yann Sommer, sempre nel mirino dell’Inter. L’idea dei bavaresi è quella di una cessione soltanto in caso di arrivo di Mamardashvili dal Valencia, ma bisogna capire il prezzo richiesto dagli spagnoli. Una mossa di mercato, questa, che la dirigenza del club tedesco non ha intenzione di iniziare fino alla prossima settimana, quando sarà previsto un incontro con Sommer per capire quelle che siano le sue intenzioni per il futuro. Ma in ogni caso una permanenza del portiere al Bayern Monaco non è da escludere.